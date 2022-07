Ultime Notizie – Dimissioni Draghi, Brok (Ppe): “Concluda legislatura, lo spera tutta la Cdu” (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mario Draghi dovrebbe “portare a termine la legislatura”, non solo per assicurare che i soldi del Recovery Plan vengano usati in modo “responsabile”, ma anche per via della situazione “politica” generale, che dovrebbe consigliare a tutti di mantenere la “stabilità”. Ed è una “speranza” che nella Cdu, il partito cristiano democratico tedesco architrave e fulcro del Ppe, è condivisa largamente, se non all’unanimità. A spiegarlo all’Adnkronos è Elmar Brok, per molti anni presidente della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo. Draghi è considerato, a Berlino come a Bruxelles, una garanzia del buon utilizzo dei soldi ottenuti con Next Generation Eu, di cui l’Italia è il principale beneficiario: “Il governo italiano, dopo aver ottenuto questo ammontare di denaro dalla ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Il presidente del Consiglio Mariodovrebbe “portare a termine la”, non solo per assicurare che i soldi del Recovery Plan vengano usati in modo “responsabile”, ma anche per via della situazione “politica” generale, che dovrebbe consigliare a tutti di mantenere la “stabilità”. Ed è una “nza” che nella Cdu, il partito cristiano democratico tedesco architrave e fulcro del Ppe, è condivisa largamente, se non all’unanimità. A spiegarlo all’Adnkronos è Elmar, per molti anni presidente della commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo.è considerato, a Berlino come a Bruxelles, una garanzia del buon utilizzo dei soldi ottenuti con Next Generation Eu, di cui l’Italia è il principale beneficiario: “Il governo italiano, dopo aver ottenuto questo ammontare di denaro dalla ...

