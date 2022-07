Simeone ha scelto il Napoli | c’è l’accordo totale tra le parti

Pubblicità

DiegoRi36248589 : Repubblica - #Simeone ha scelto il #Napoli - Diego31883 : Repubblica - #Simeone ha scelto il #Napoli - Ermagnific0 : #Galliani: #Dzeko e #Icardi? 'Forse' Il ds del #Monza lascia le porte aperte ai due bomber ma la realtà è che per… - sportli26181512 : Witsel all'Atletico Madrid, è ufficiale: Il centrocampista belga, inseguito anche da tre club italiani, ha scelto l… -

Corriere dello Sport

Giovannihail Napoli . Lo annuncia l'edizione online di Repubblica .- Napoli Secondo il quotidiano "la società campana ha l'accordo totale con il calciatore e anche quello con il ...Sempre per quanto riguarda il calciomercato in attacco, se Petagna dovesse andare al Monza, il Napoli haGiovannicome sostituto ed è pronto l'assalto al Verona. CalcioNapoli24.it è ... Simeone, Navas e Kim: ora tre colpi per il Napoli ForzAzzurri.net - Secondo il quotidiano Repubblica Giovanni Simeone avrebbe scelto Napoli come prossima destinazione. Giovanni Simeone avrebbe scelto il Napoli per iniziare ...L’attaccante argentino potrebbe trasferirsi alla corte di Spalletti: manca ancora l’accordo tra Hellas Verona e club partenopeo Un doppio salto quello che Giovanni Simeone potrebbe fare in una sola se ...