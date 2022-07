Scandalo nel Regno Unito per il compenso del boss di Channel 4 (Di venerdì 15 luglio 2022) Rabbia per la retribuzione del capo di Channel 4 The Times, di Jake Kanter, pag. 37 Il pacchetto retributivo dell’amministratore delegato di Channel 4 ha superato il milione di sterline, mentre la società lotta per rimanere sotto la proprietà pubblica. Il rapporto annuale di Channel 4 mostrerà che Alex Mahon ha ricevuto un aumento del 20% lo scorso anno, portando il suo stipendio totale a 1,2 milioni di sterline. L’emittente dovrebbe pubblicare il rapporto completo oggi, ma è stato depositato alla Camera dei Comuni e messo a disposizione dei parlamentari questa settimana. Mahon ha ricevuto un bonus massimo di 476.000 sterline, con un aumento del 62% rispetto alla sua retribuzione variabile dello scorso anno, pari a 293.000 sterline. Le prestazioni di Channel 4 sono aumentate dopo la pandemia e l’emittente è pronta a ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 15 luglio 2022) Rabbia per la retribuzione del capo di4 The Times, di Jake Kanter, pag. 37 Il pacchetto retributivo dell’amministratore delegato di4 ha superato il milione di sterline, mentre la società lotta per rimanere sotto la proprietà pubblica. Il rapporto annuale di4 mostrerà che Alex Mahon ha ricevuto un aumento del 20% lo scorso anno, portando il suo stipendio totale a 1,2 milioni di sterline. L’emittente dovrebbe pubblicare il rapporto completo oggi, ma è stato depositato alla Camera dei Comuni e messo a disposizione dei parlamentari questa settimana. Mahon ha ricevuto un bonus massimo di 476.000 sterline, con un aumento del 62% rispetto alla sua retribuzione variabile dello scorso anno, pari a 293.000 sterline. Le prestazioni di4 sono aumentate dopo la pandemia e l’emittente è pronta a ...

