Roma, infortunio per Calafiori, il difensore torna a Roma (Di venerdì 15 luglio 2022) Riccardo Calafiori lascia il Portogallo per tornare a Roma: l’esterno giallorosso si ferma per infortunio di natura muscolare La Roma perde Riccardo Calafiori per la tournée portoghese. Il giallorosso infatti si è dovuto fermare per un infortunio muscolare. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, l’esterno sarebbe di ritorno a Roma, per evitare ulteriori affaticamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Riccardolascia il Portogallo perre a: l’esterno giallorosso si ferma perdi natura muscolare Laperde Riccardoper la tournée portoghese. Il giallorosso infatti si è dovuto fermare per unmuscolare. Secondo quanto riportato da VoceGiallorossa.it, l’esterno sarebbe di ritorno a, per evitare ulteriori affaticamenti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Roma, #Zaniolo salta l'amichevole con il Trastevere a causa di un problema fisico - FraDiPasquale7 : #Calciomercato #Salernitana Stop trattativa #Dia: col #Villareal intesa ok (prestito + obbligo) ma giocatore non co… - forzaroma : La Roma fa sul serio per Dybala. Offerto Wijnaldum. Infortunio per Pellegrini #ASRoma - ilRomanistaweb : ?? Botta alla schiena in allenamento per #Pellegrini: i dettagli Il capitano è il secondo a subire un infortunio dop… - romaforever_it : Roma, infortunio (e mercato) per Calafiori: lascia il ritiro in Portogallo -