Pogacar - Vingegaard | un pareggio Pidcock dal fango all' Alpe d' Huez - Sport - quotidiano net

Eurosport_IT : Ce la faranno Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar a battere il record di Marco Pantani sull'Alpe d'Huez? ????????… - Eurosport_IT : La tattica della Jumbo è perfetta, tutti attaccano Pogacar e alla fine Vingegaard si prende il Col du Granon e la m… - Eurosport_IT : Due cose ?? in questo video: - Il duello Pogacar vs Vingegaard - La gente sull'Alpe d'Huez #TDF2022 |… - tonyaogc : RT @Eurosport_IT: Ce la faranno Jonas Vingegaard o Tadej Pogacar a battere il record di Marco Pantani sull'Alpe d'Huez? ???????? #Eurosport… - MarcoIlliano3 : Martedì sul primo tappone alpino la #jumbovisma e in particolare #vingegaard ribalta il #tourdefrance e al termine… -

L'inglese Tom Pidcock ha vinto la tappa d ieri sull'Alpe d'Huez, a 22 anni è già campione del mondo di ciclocross e ha vinto le Olimpiadi nel Cross Country di Angelo Costaci prova,non gli molla un metro: sull'Alpe d'Huez, tra i duellanti finisce in parità. Con la sensazione che il risultato sorrida soprattutto al danese in giallo: fra lui e il bimbo ...La maglia gialla resta sulle spalle del danese Jonas(Jumbo - Visma), che risponde colpo su colpo ai continui attacchi effettuati negli ultimi chilometri dallo sloveno Tadej(UAE ...Pogacar ci prova, Vingegaard non gli molla un metro: sull’Alpe d’Huez, tra i duellanti finisce in parità. Con la sensazione che il risultato sorrida soprattutto al danese in giallo: fra lui e il bimbo ...Pidcock diventa il più giovane a vincere sulla mitica salita. Vingegaard-Pogacar: sfida aperta Voleva la rivincita e Jonas Vingegaard gliel'ha concessa subito, anche se non gli lascia spazio e non gli ...