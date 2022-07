Perché i servizi VPN hanno reso il consumo di contenuti di intrattenimento molto più facile negli ultimi tempi?

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 15 luglio 2022) Il campo in cui operano le VPN – acronimo che significa Rete Virtuale Privata – è piuttosto vasto, e ha diverse implicazioni importanti che vanno dalla protezione dei propri dati contro attacchi hacker, alla tutela della propria privacy, a un complesso sistema di diritti riguardo le opere diquali film, serie TV e spettacoli. Ed è importante sapere che, benché l’utilizzo delle VPN sia normalmente legale e spesso consigliato, è illegale impiegarle in certi paesi, oppure utilizzarle per scaricareprotetti da copyright. Ma andiamo con ordine. insert image – https://pixabay.com/illustrations/vpn-abstract-analysis-analytics-2714263/ Cosa sono le VPN Una VPN è un sistema ibrido hardware e software che consente di nascondere la propria connessione IP da monitoraggio e intrusioni che provengono dall’esterno. Per questo motivo, ...