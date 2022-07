Monza, nei dialoghi con la Roma anche Calafiori: le ultime (Di venerdì 15 luglio 2022) Il Monza sta parlando in questi giorni per Villar con la Roma, ma nei dialoghi sarebbe finito nel mirino di Galliani anche Calafiori Il Monza sta parlando in questi giorni per Villar con la Roma, ma nei dialoghi sarebbe finito nel mirino di Galliani anche Calafiori. Il terzino classe 2002 andrà ancora in prestito dopo aver giocato con il Genoa negli ultimi sei mesi. Situazione che permetterà a Calafiori di misurarsi ancora in Serie A. Al momento solo interessamento dei brianzoli che però potrebbe concretizzarsi. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Ilsta parlando in questi giorni per Villar con la, ma neisarebbe finito nel mirino di GallianiIlsta parlando in questi giorni per Villar con la, ma neisarebbe finito nel mirino di Galliani. Il terzino classe 2002 andrà ancora in prestito dopo aver giocato con il Genoa negli ultimi sei mesi. Situazione che permetterà adi misurarsi ancora in Serie A. Al momento solo interessamento dei brianzoli che però potrebbe concretizzarsi. Lo riferisce Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

