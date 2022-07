Max Pezzali a San Siro, l'arrivo del cantautore nel 'suo' stadio (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto pronto, a cominciare dal grande protagonista: Max Pezzali . Si terrà stasera, allo stadio Giuseppe Meazza, il primo dei due concerti di San Siro Canta Max . Leggi anche > Max Pezzali, 'Hanno ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Tutto pronto, a cominciare dal grande protagonista: Max. Si terrà stasera, alloGiuseppe Meazza, il primo dei due concerti di SanCanta Max . Leggi anche > Max, 'Hanno ...

Pubblicità

FBiasin : Venerdì e sabato ci sono Max Pezzali e Mauro Repetto a San Siro. Non è calcio, non è mercato: è storia. - rockolpoprock : 'Il nuovo Risorgimento': la reunion di Paola e Chiara è realtà - la_patrizia_ : Si ma, porcaputtana Max, non posso piangere ad ogni canzone! Malinconia e felicità dentro un unico respiro.… - Vivdali : RT @RtVecchio: “Sei un mito” a San Siro. Ecco il meritato palco di Max Pezzali #maxpezzali @MaxPezzali #sansirocantamax - crackthesky1989 : @ricpirlon @FPanunzi @ricpuglisi e perchè max pezzali no? -