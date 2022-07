LIVE Italia-Spagna 33-50, Europei basket femminile U20 in DIRETTA: azzurre, a 5? dalla fine serve più di un miracolo (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-50 Canestro di Caterina Gilli 33-50 Canestro di Julia Rueda 33-48 Si sblocca dopo un parziale di 26-0 l’Italia con Giulia Natali. Canestro e fallo subito 30-48 Canestro di Claudia Contell. Italia in totale confusione, nuovo timeout, ma la squadra sembra ormai aver alzato bandiera bianca 30-46 Ancora Noa Maria Djiu e iberiche ormai in fuga 30-44 Ancora Noa Maria Djiu e +14 Spagna 30-42 Due su due ai liberi per Noa Maria Djiu e azzurre incapaci di reagire 30-40 Uno su due per Elba Garfella dalla lunetta e Spagna a +10 30-39 Si chiude un terzo quarto da incubo per le azzurre, con un parziale di 19-4 che fa volare via la Spagna. Ora si fa durissima 30-39 Non si sbloccano le ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA35-50 Canestro di Caterina Gilli 33-50 Canestro di Julia Rueda 33-48 Si sblocca dopo un parziale di 26-0 l’con Giulia Natali. Canestro e fallo subito 30-48 Canestro di Claudia Contell.in totale confusione, nuovo timeout, ma la squadra sembra ormai aver alzato bandiera bianca 30-46 Ancora Noa Maria Djiu e iberiche ormai in fuga 30-44 Ancora Noa Maria Djiu e +1430-42 Due su due ai liberi per Noa Maria Djiu eincapaci di reagire 30-40 Uno su due per Elba Garfellalunetta ea +10 30-39 Si chiude un terzo quarto da incubo per le, con un parziale di 19-4 che fa volare via la. Ora si fa durissima 30-39 Non si sbloccano le ...

rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - rtl1025 : ?? RTL 102.5 a San Siro con @AmorosoOF: domani '#TuttoAccadeaSanSiro' in onda in diretta sulla prima radiovisione d'… - outagedetect : ? Moderato #disservizio Internet rilevato: #Irideos in #Italia dalle 18.50, con impatto su #Bologna #Terni… - zazoomblog : LIVE Italia-Spagna 22-12 Europei basket femminile U20 in DIRETTA: le iberiche non trovano il canestro le azzurre al… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: attesa per Cinzia Noziglia nell’arco e Sveva Melillo nella muaythai. Italia batte… -