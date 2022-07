Lazio in Tour, torna l'interrail della Regione: treni e bus Cotral gratis per gli under 25 (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel Lazio , dal 18 luglio al 15 settembre 2022, per gli under 25 , viaggiare su treni regionali trenitalia e sui mezzi Cotral è gratis. torna per il quinto anno consecutivo Lazio in Tour , l'... Leggi su leggo (Di venerdì 15 luglio 2022) Nel, dal 18 luglio al 15 settembre 2022, per gli25 , viaggiare suregionalitalia e sui mezziper il quinto anno consecutivoin, l'...

Pubblicità

ultimo1973 : RT @OQuotidianaBlog: Lazio in Tour: torna l'interrail della Regione Lazio - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Lazio in tour, torna l'interrail della Regione: treni e bus Cotral gratis per gli under 25 - leggoit : #Lazio in tour, torna l'interrail della Regione: treni e bus Cotral gratis per gli under 25 - TplRoma : RT @OQuotidianaBlog: Lazio in Tour: torna l'interrail della Regione Lazio - TplRoma : Lazio in Tour: torna l'interrail della Regione Lazio ?? -