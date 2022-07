In arrivo anticiclone africano da record, inizia la lunga fase calda (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Ad un mese dal Ferragosto la canicola estiva ci ha già accompagnato per 65 giorni. Dal 10 maggio, infatti, cinque ondate di caldo africano hanno raggiunto il nostro Paese. Adesso la sesta ondata ha iniziato a colpire la Penisola Iberica con 45/46°C all’ombra e si espande in queste ore verso l’Italia: si tratta di Apocalisse4800, il nuovo anticiclone che prende il nome dall’eccezionale caldo presente anche in quota, sulle nostre montagne. Caldo che, purtroppo, ha favorito anche il recente drammatico distacco sulla Marmolada. Il clima ‘impazzito’, in prevalenza a causa dell’uomo, porterà lo zero termico fino a 4800 metri: lo zero termico è il dato meteorologico che indica l’altitudine sopra la quale la temperatura è sempre inferiore allo zero. In altre parole con Apocalisse4800, con lo zero termico a 4800 metri le ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Ad un mese dal Ferragosto la canicola estiva ci ha già accompagnato per 65 giorni. Dal 10 maggio, infatti, cinque ondate di caldohanno raggiunto il nostro Paese. Adesso la sesta ondata hato a colpire la Penisola Iberica con 45/46°C all’ombra e si espande in queste ore verso l’Italia: si tratta di Apocalisse4800, il nuovoche prende il nome dall’eccezionale caldo presente anche in quota, sulle nostre montagne. Caldo che, purtroppo, ha favorito anche il recente drammatico distacco sulla Marmolada. Il clima ‘impazzito’, in prevalenza a causa dell’uomo, porterà lo zero termico fino a 4800 metri: lo zero termico è il dato meteorologico che indica l’altitudine sopra la quale la temperatura è sempre inferiore allo zero. In altre parole con Apocalisse4800, con lo zero termico a 4800 metri le ...

