Il Napoli ci prova per Keylor Navas: prestito e ingaggio condiviso con il PSG. I dettagli (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l'addio di Ospina il Napoli dovrà inevitabilmente trovare un nuovo portiere. Non servirà un secondo di Meret, ma uno che... Leggi su calciomercato (Di venerdì 15 luglio 2022) Con l'addio di Ospina ildovrà inevitabilmente trovare un nuovo portiere. Non servirà un secondo di Meret, ma uno che...

Pubblicità

AntonioEspos96 : Dopo essere sfumato Kim, il Napoli prova a chiudere per Diallo del Psg. Altri nomi in lista sono Lacroix,Lindelof e Todibo. - _SiGonfiaLaRete : #Dybala-#Napoli, c'è un grande ostacolo per il trasferimento - CacaceMercury : @marcoazzi66 I fatti dicono anche che in campo vanno i giocatori....Atletico Bilbao, Lazio, Firenze, Verona, Empoli… - ZonaBianconeri : RT @NCN_it: Tuttosport - Il #Napoli ci prova per #Bremer! È bagarre con #Inter e #Juve che devono prima vendere - NCN_it : Tuttosport - Il #Napoli ci prova per #Bremer! È bagarre con #Inter e #Juve che devono prima vendere -