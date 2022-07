I Santi di Venerdì 15 Luglio 2022 (Di venerdì 15 luglio 2022) San BONAVENTURA Vescovo e dottore della Chiesa – MemoriaBagnoregio, Viterbo, 1217/8 – Lione, Francia, 15 Luglio 1274Giovanni Fidanza nacque a Bagnoregio (Viterbo) nel 1218. Bambino fu guarito da san Francesco, che avrebbe esclamato: «Oh bona ventura». Gli rimase per nome ed egli fu davvero una «buona ventura» per la Chiesa. Studiò a Parigi e durante il suo soggiorno in Francia, entrò nell’Ordine dei Frati Minori. Insegnò teologia all’università di Parigi e formò intorno a sé una reputatissima scuola. Nel 1257 venne eletto generale dell’Ordine francescano, carica c…www.Santiebeati.it/dettaglio/23550 Santi CATULINO E COMPAGNI Martiri www.Santiebeati.it/dettaglio/62720 Santi FILIPPO E DIECI FANCIULLI Martiri IV sec. (?)www.Santiebeati.it/dettaglio/62730 Sant’ ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 15 luglio 2022) San BONAVENTURA Vescovo e dottore della Chiesa – MemoriaBagnoregio, Viterbo, 1217/8 – Lione, Francia, 151274Giovanni Fidanza nacque a Bagnoregio (Viterbo) nel 1218. Bambino fu guarito da san Francesco, che avrebbe esclamato: «Oh bona ventura». Gli rimase per nome ed egli fu davvero una «buona ventura» per la Chiesa. Studiò a Parigi e durante il suo soggiorno in Francia, entrò nell’Ordine dei Frati Minori. Insegnò teologia all’università di Parigi e formò intorno a sé una reputatissima scuola. Nel 1257 venne eletto generale dell’Ordine francescano, carica c…www.ebeati.it/dettaglio/23550CATULINO E COMPAGNI Martiri www.ebeati.it/dettaglio/62720FILIPPO E DIECI FANCIULLI Martiri IV sec. (?)www.ebeati.it/dettaglio/62730 Sant’ ...

Venerdì 15 luglio: accadde oggi, santo del giorno, oroscopo

Il 15 luglio è il 196° giorno del calendario gregoriano. Mancano 169 giorni alla fine dell'anno.

Santi del giorno: San Bonaventura (Vescovo e Dottore della Chiesa) è il protettore di teologi, fattorini, facchini, tessitori.

Accadde Oggi 1099 - Prima Crociata: I crociati conquistano Gerusalemme

Gattatico: 22° Edizione "Praticio Rock 2022"
Si prosegue venerdì 15 luglio con una delle migliori ed energiche cover band: gli 'Spingi Gonzales'. Ad aprire la serata sarà "Santi", artista bolognese che si è contraddistinto nell'edizione di X.