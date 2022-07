Grande Fratello, terribile lutto: “Te ne sei andata improvvisamente”, il triste annuncio (Di venerdì 15 luglio 2022) è arrivato attraverso i social. “Mi hai lasciato un vuoto incolmabile, mi faro forza per te che mi volevi vedere sempre felice e serena”. Un messaggio straziante, quello che l’ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso sul suo canale social nelle scorse ore. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 15 luglio 2022) è arrivato attraverso i social. “Mi hai lasciato un vuoto incolmabile, mi faro forza per te che mi volevi vedere sempre felice e serena”. Un messaggio straziante, quello che l’ex concorrente delha condiviso sul suo canale social nelle scorse ore. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

