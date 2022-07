Governo, Di Maio: Il M5s non esiste più, è partito padronale (Di venerdì 15 luglio 2022) "Sicuramente Draghi è una persona di parola, come abbiamo sempre detto, e nel momento in cui il partito di Conte decide di non votare per la fiducia non c'è più la maggioranza di unità nazionale. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) "Sicuramente Draghi è una persona di parola, come abbiamo sempre detto, e nel momento in cui ildi Conte decide di non votare per la fiducia non c'è più la maggioranza di unità nazionale. ...

HuffPostItalia : C'è un responsabile della crisi di Governo: è Luigi Di Maio - fattoquotidiano : Governo, De Masi: “La mossa di Conte è necessaria per far sopravvivere il M5s. Se rientra Di Battista, arrivano al… - ignaziocorrao : La dipartita (molto tardiva) del m5s dall’accozzaglia di governo è responsabilità di Di Maio e chi lo ha aiutato a… - universo_astro : RT @dariodangelo91: #DiMaio: 'Il #M5s forse pensava che #Draghi si mettesse anche lui a cercare qualche Ciampolillo per far reggere il gove… - robreg1 : RT @lorepregliasco: Analizzare la politica è anche leggere tra le righe. Occhio a Di Maio: 'il M5S non c'è più, quello è il partito persona… -