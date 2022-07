Gas dall’Algeria: 4 miliardi di metri cubi in più per l’Italia (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – L’Algeria ha deciso di aumentare di altri 4 miliardi di metri cubi le sue forniture di gas all’Italia già a partire dalle prossime settimane. I 4 miliardi supplementari saranno consegnati dalla compagnia nazionale Sonatrach a Eni e ad altri clienti italiani. Aiuto dall’Algeria Lo ha scritto sul suo sito l’agenzia di stampa algerina Aps. L’Algeria, si legge su Aps, ha già fornito all’Italia dall’inizio dell’anno 13,9 miliardi di metri cubi di metano, superando del 113% i volumi previsti, e conta di consegnare da adesso alla fine del 2022 6 miliardi di metri cubi supplementari (compresi i 4 annunciati oggi). Per l’agenzia di stampa algerina, il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug – L’Algeria ha deciso di aumentare di altri 4dile sue forniture di gas algià a partire dalle prossime settimane. I 4supplementari saranno consegnati dalla compagnia nazionale Sonatrach a Eni e ad altri clienti italiani. AiutoLo ha scritto sul suo sito l’agenzia di stampa algerina Aps. L’Algeria, si legge su Aps, ha già fornito aldall’inizio dell’anno 13,9didi metano, superando del 113% i volumi previsti, e conta di consegnare da adesso alla fine del 2022 6disupplementari (compresi i 4 annunciati oggi). Per l’agenzia di stampa algerina, il ...

