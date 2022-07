Dimissioni Draghi | Salvini sente i suoi | totale adesione a parole premier

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) – Come già accaduto ieri, anche questa mattinata è stata caratterizzata da incontri, telefonate e video-collegamenti tra Matteoe i dirigenti della Lega. C’è piena sintonia su cosa fare nei prossimi giorni econdivisione delledel Presidente Mario, secondo il quale lo strappo di ieri “ha fatto venir meno il patto di fiducia alla base dell’azione di governo”, per le scelte irresponsabili dei Cinque Stelle, i più validi alleati del Pd. Fra gli altri,ha sentito Giancarlo Giorgetti, Attilio Fontana, Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, i vicesegretari, i capigruppo e Roberto Calderoli. L'articolo proviene da Italia Sera.

leggi anche Quanto costano all'Italia la crisi di governo e ledi: conto da almeno 40 miliardi Perché il bonus 200 euro non è a rischio: quando viene pagato Il bonus 200 euro, in ...Il premier, il 14 luglio, è salito al Colle per rassegnare le sueche sono state però respinte dal presidente della Repubblica. Subito la situazione politica è diventata oggetto di ironia sul web, tra chi scherza sulla disperazione del capo dello Stato e ...La crisi di governo ha già le sue prime tappe segnate, non il premier Mario Draghi che farà le sue comunicazioni al Parlamento mercoledì, dopo che il capo dello Stato ha respinto le sue dimissioni.Ecco cosa potrebbe succedere. Il Parlamento – Nanopress.it Sono tante le riforme e i dossier che potrebbero subire un fermo con la presunta crisi di governo: ieri Mario Draghi ha consegnato le sue ...