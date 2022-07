Concorso abilitante scomparso nel nulla, niente carta del docente: i precari in protesta davanti all’USR Toscana (Di venerdì 15 luglio 2022) Presidio di insegnanti precari questa mattina a Firenze, di fronte alla sede dell'Usr della Toscana. I precari hanno protestato protestare contro il Concorso bandito due anni fa "e poi scomparso" e per le disparità di trattamento su ferie, permessi e bonus rispetto ai docenti di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 luglio 2022) Presidio di insegnantiquesta mattina a Firenze, di fronte alla sede dell'Usr della. Ihannotore contro ilbandito due anni fa "e poi" e per le disparità di trattamento su ferie, permessi e bonus rispetto ai docenti di ruolo. L'articolo .

