Calciomercato Lazio, via Luis Alberto dentro Ilic: concorrenza del Napoli (Di venerdì 15 luglio 2022) La Lazio è una delle squadre più attive in questo Calciomercato estivo: la prossima mossa è dettata dalla volontà di Luis Alberto. Se dovesse partire, ci sarà un assalto a Ilic su cui però c’è la concorrenza del Napoli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La Lazio è una delle squadre più attive durante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di venerdì 15 luglio 2022) Laè una delle squadre più attive in questoestivo: la prossima mossa è dettata dalla volontà di. Se dovesse partire, ci sarà un assalto asu cui però c’è ladel. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Laè una delle squadre più attive durante Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

Gazzetta_it : #Romagnoli travolto dall'affetto dei tifosi: 'Sei il Beckenbauer della #Lazio' - DiMarzio : #Calciomercato, @OfficialSSLazio | Ai dettagli l'accordo con #Romagnoli: le cifre - DiMarzio : .@OfficialSSLazio: per #Romagnoli visite a inizio settimana #calciomercato #SerieA - Insader_lazio : #Calciomercato @sscnapoli, Kalidou #Koulibaly ha firmato per il Chelsea ???? Ora il volo per gli USA ?? - antidisfattista : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Napoli e #Lazio seguono #Ilic ?? Ma il #Verona non fa sconti #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato -