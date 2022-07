Ai genitori milanesi non frega nulla del doppio cognome: 9 su 10 scelgono quello del padre (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — L’innovazione del «doppio cognome» tanto invocata e acclamata dalle beghine femministe di tutta la Penisola a Milano è stata ignorata dal 90% del coppie di neogenitori. Incredibile a dirsi: nella capitale del progresso targato Beppe Sala, le nebbie del Medioevo faticano a dissiparsi e la rivoluzione femminista rimane ai nastri di partenza. Nove famiglie su dieci se ne fregano completamente dell’innovazione entrata in vigore da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la trascrizione automatica del cognome paterno, e continuano a registrare all’anagrafe i pargoli alla vecchia maniera. Si tratta di 768 bambini su 862 nati nei tre principali ospedali cittadini. A Milano nove coppie di genitori su dieci snobbano il doppio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 15 luglio 2022) Roma, 15 lug — L’innovazione del «» tanto invocata e acclamata dalle beghine femministe di tutta la Penisola a Milano è stata ignorata dal 90% del coppie di neo. Incredibile a dirsi: nella capitale del progresso targato Beppe Sala, le nebbie del Medioevo faticano a dissiparsi e la rivoluzione femminista rimane ai nastri di partenza. Nove famiglie su dieci se neno completamente dell’innovazione entrata in vigore da quando la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la trascrizione automatica delpaterno, e continuano a registrare all’anagrafe i pargoli alla vecchia maniera. Si tratta di 768 bambini su 862 nati nei tre principali ospedali cittadini. A Milano nove coppie disu dieci snobbano il...

razorblack66 : RT @IlPrimatoN: Nella capitale del progresso targato Beppe Sala le nebbie del Medioevo faticano a dissiparsi - IlPrimatoN : Nella capitale del progresso targato Beppe Sala le nebbie del Medioevo faticano a dissiparsi - LankasterMerri1 : RT @Massimi45967338: @Ty_il_nano Geniale...o come i giovani imprenditori milanesi (4 amici) che investono in un mega risto aperitivo biolog… - Massimi45967338 : @Ty_il_nano Geniale...o come i giovani imprenditori milanesi (4 amici) che investono in un mega risto aperitivo bio… - giovother : @kindermaxxi NO VABÈ ma io lo bramavo ardentemente da piccolo ma mai ricevuto forse perché sotto sotto i miei genit… -