Venezia, UFFICIALE: preso un figlio d'arte ex Sassuolo e Spezia (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Venezia comunica l’acquisizione dell’attaccante Nicholas Pierini, proveniente dal Cesena. Pierini ha firmato un accordo fino... Leggi su calciomercato (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilcomunica l’acquisizione dell’attaccante Nicholas Pierini, proveniente dal Cesena. Pierini ha firmato un accordo fino...

Pubblicità

ilpodsport : #Calciomercato Calciomercato Serie C, Cesena: ufficiale, Pierini al Venezia #ilpodsport - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB Riepilogo affari #13luglio /3 #VeneziaFC A titolo definitivo l'attaccante '98 Nicholas… - palermo24h : Nocerina, ok l’iscrizione alla Serie D. Ufficiale un ex Venezia, rinnova Garofalo - palermo24h : Nocerina, ok l’iscrizione alla Serie D. Ufficiale un ex Venezia, rinnova Garofalo - tabellamercatob : Ufficiali #Calciomercato #SerieB Cessioni in #SerieD Il portiere '02 Gabriele Plechero (ex #Cittadella) dalla… -