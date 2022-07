Trattative in extremis e telefoni che squillano senza sosta | Conte offre una via d’uscita e toglie ogni alibi a Draghi Che declina

(Di giovedì 14 luglio 2022)inchee, alla fine, la doccia fredda che avvicina pericolosamente la crisi di governo. Si è concluso in un nulla di fatto il tentativo indel ministro M5S per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, per tentare una mediazione al fine di evitare il voto di fiducia sul decreto Aiuti. Malgrado l’accordo raggiunto nella maggioranza tra i capigruppo parlamentare, quando la parola è passata a Mario, è arrivato lo stop definitivo a questa iniziativa. Eppure l’accordo non avrebbe messo in pericolo il dl Aiuti perché prevedeva il ritiro degli emendamenti presentati in Aula dal Movimento 5 Stelle e,stualmente, il voto articolo per articolo dell’intero provvedimento. ...

LA NOTIZIA

