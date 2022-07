The Open al via. Tiger, partenza a rilento. Chicco Molinari sottotono (Di giovedì 14 luglio 2022) Pronti via. Alle 6.35 di questa mattina lo scozzese Paul Lawrie ha tirato il primo colpo dell'attesissima edizione numero 150 dell'Open Championship ai piedi dell'austera club house di St. Andrews, ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 14 luglio 2022) Pronti via. Alle 6.35 di questa mattina lo scozzese Paul Lawrie ha tirato il primo colpo dell'attesissima edizione numero 150 dell'Championship ai piedi dell'austera club house di St. Andrews, ...

Pubblicità

Gazzetta_it : The Open al via. Tiger, partenza a rilento. Chicco Molinari sottotono - marsthvy_j : RT @fIordeluna: oh to ballare leave the door open insieme a namjoon con la testa poggiata sulla sua spalla - fIordeluna : oh to ballare leave the door open insieme a namjoon con la testa poggiata sulla sua spalla - mozzar_elle : bravissimo spotify prima canzone che sento oggi SMASH ON THE STREET - AVickygripe : Essa me passa tanto uma vibe do The Six -