Sostenibilità, l'Europa tenta di dare peso e uniformità al reporting delle aziende (Di giovedì 14 luglio 2022) Cominceranno poi gli step formali di azione che porteranno alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. Leggi su valori (Di giovedì 14 luglio 2022) Cominceranno poi gli step formali di azione che porteranno alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Pubblicità

europapalia : RT @ItalyinEU: ????????| Il ministro Franco partecipa al Consiglio #ECOFIN a #Bruxelles @MEF_GOV In Agenda: ??Adesione Croazia???? all'?? ??Prog… - ninnitarantino : RT @IOdonna: Lentezza, sostenibilità: per una vacanza lontano dal caos, questa avventura su rotaie in giro per l'Europa potrebbe essere la… - IsabellaCeccari : RT @competereEU: ?? @HerbertDorfmann Grazie alla normativa comunitaria, l’olio di palma che entra in #UE è quasi tutto certificato sostenibi… - GiovaDS17 : @pisto_gol @kkoulibaly26 Ma ogni cessione un pianto? Ha 31 anni, è in scadenza, valutato 40 milioni, sempre con sto… - pietropaganini : RT @competereEU: ?? @HerbertDorfmann Grazie alla normativa comunitaria, l’olio di palma che entra in #UE è quasi tutto certificato sostenibi… -