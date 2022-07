Senato conferma fiducia dl Aiuti | strappo M5s | Draghi al Quirinale | ma non si dimette

Pubblicità

RaiNews : Decreto Aiuti: il #Senato conferma la #fiducia al governo con 172 sì - sole24ore : Crisi di Governo, terminato colloquio Mattarella-Draghi al Quirinale. Il Senato conferma la fiducia senza i voti di… - MediasetTgcom24 : Dl Aiuti, il Senato conferma la fiducia con 172 voti favorevoli e 39 contrari #senato #aiuti - ilsussidiario : DL AIUTI: SENATO CONFERMA FIDUCIA GOVERNO/ Diretta video: ma M5s tutti assenti - SweetSk1996 : Fatemi capire, il Senato conferma comunque la fiducia anche senza i voti del #M5S, #Draghi annulla CDM, sale al… -

- La convulsa giornata politica è iniziata con il voto alsul decreto aiuti. Ad annunciare lo strappo dei Cinquestellle è stata la capogruppo a Palazzo Madama Castellone: lasceremo l'aula al ...15:17 Ilfiducia con 172 sì, Il M5s non partecipa al voto L'Aula delha confermato la fiducia al governo posta sul dl aiuti. I sì sono stati 172, i no 39, nessun astenuto. Il ... Decreto Aiuti: il Senato conferma la fiducia al governo con 172 sì. M5S non partecipa al voto - Il Ministro Giorgetti: "Il PNRR richiede un afflato collettivo che in queste ore non c'è" - Il Ministro Giorgetti: "Il PNRR richiede un afflato collettivo che in queste ore non “Ci sono sempre i tempi supplementari”. A fischiare i trenta minuti extra e a far baluginare la possibilità che il governo non avesse terminato la sua corsa ci aveva pensato oggi un arbitro che è anch ...Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha respinto le dimissioni del premier Mario Draghi e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento.