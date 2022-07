“Se ne è andata all’improvviso”: grave lutto per l’ex di Filippo Bisciglia (Di giovedì 14 luglio 2022) Una brutta e inaspettata notizia condivisa tra le ultime Storie Instagram: Simona Salvemini lutto. Oggi 45 anni, è nota al grande pubblico perché ex concorrente del GF 6 (l’edizione andata in onda nel 2006, ndr) e perché ex fidanzata di Filippo Bisciglia, il re di Temptation Island. È morta improvvisamente la sua mamma. “Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”, scrive Simona Salvemini sotto una bella foto della madre. Simona Salvemini lutto: morta improvvisamente la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Una brutta e inaspettata notizia condivisa tra le ultime Storie Instagram: Simona Salvemini. Oggi 45 anni, è nota al grande pubblico perché ex concorrente del GF 6 (l’edizionein onda nel 2006, ndr) e perché ex fidanzata di, il re di Temptation Island. È morta improvvisamente la sua mamma. “Mammina mia, te ne seiimprovvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”, scrive Simona Salvemini sotto una bella foto della madre. Simona Salvemini: morta improvvisamente la ...

