Scherma | Mondiali 2022 | i favoriti gara per gara Tanti azzurri pronti a recitare un ruolo importante

(Di giovedì 14 luglio 2022) Le pedane a Il Cairo sono ormai pronte e manca davvero pochissimo per l’inizio deidi, che prenderanno il via nella giornata di domani con le prime fasi di qualificazione. Una rassegna iridata di altissimo livello, con l’Italia che si presenta come una delle nazioni di punta e con l’obiettivo di vincere il medagliere, come già fatto a giugno agli Europei. Andiamo a vedere nel dettaglio, arma per arma, le speranze deglie quali sono i loro avversari nella corsa alla medaglia d’oro. FIORETTO UOMINI – E’ senza alcun dubbio l’arma sulla quale l’Italia ha messo il circoletto rosso. Glisi presenta a Il Cairo con l’obiettivo di far risuonare l’inno di Mameli per due volte. Inutile negarlo che le ambizioni sono altissime e c’è davvero la possibilità di conquistare sia l’oro individuale sia a ...