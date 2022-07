Rondo Da Sosa | il rapper colpisce con un pugno un fan VIDEO

(Di giovedì 14 luglio 2022) IlconDaIn queste ore si sta facendo strada sul web unche ha come protagonista il giovaneDa, classe 2002. Il suo vero nome Mattia Barbieri e nasce a Milano. Ha da sempre avuto una grande passione per l’hip hop e nel maggio del 2020 ottiene L'articolo proviene da Novella 2000.

Il ventenne di San Siro ha poi spiegato sui social la dinamica dei fatti giustifcando il suo ...Il secondo cantante ad aver fatto parlare di sé per un motivo analogo è stato un altro rapper:da, nome d'arte di Mattia Barbieri. Per lui una bella denuncia alla questura di Grosseto ... Tira un pugno a un fan durante il live, il rapper Rondo da Sosa si giustifica: «Voleva rubarmi l’orologio» – I video In queste ore si sta facendo strada sul web un video che ha come protagonista il giovane rapper Rondo Da Sosa, classe 2002. Il suo vero nome Mattia Barbieri e nasce a Milano. Ha da sempre avuto una gr ...Quand'è che gli artisti hanno deciso che il pubblico non è la ragione del loro successo ma un problema da risolvere e, possibilmente, da sopprimere «Un quarto di voi era fermo a fine concerto, non es ...