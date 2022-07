Questo jet trainato da un trattore non c’entra con le proteste nei Paesi bassi (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 10 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra un trattore mentre traina un jet. L’immagine è accompagnata da Questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «il jet privato utilizzato principalmente dal primo ministro olandese Mark Rutte e altri funzionari rubato da un hangar dello Stato dagli agricoltori in sciopero». Il riferimento è alle proteste nei Paesi bassi dove gli agricoltori stanno manifestando contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non ha alcun ... Leggi su facta.news (Di giovedì 14 luglio 2022) Il 10 luglio 2022 su Facebook è stata pubblicata una foto che mostra unmentre traina un jet. L’immagine è accompagnata dacommento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «il jet privato utilizzato principalmente dal primo ministro olandese Mark Rutte e altri funzionari rubato da un hangar dello Stato dagli agricoltori in sciopero». Il riferimento è alleneidove gli agricoltori stanno manifestando contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni inquinanti come l’ossido di azoto e l’ammoniaca, prevedendo la chiusura di alcuni allevamenti di bestiame e la riduzione dell’utilizzo di fertilizzanti. Il contenuto oggetto di verifica è fuorviante e veicola una notizia falsa. La foto è reale, ma non ha alcun ...

