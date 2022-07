Possibile una funzione inedita per iPhone 15 Pro Max (Di giovedì 14 luglio 2022) Stando alle ultime supposizioni del noto analista Ming-Chi Kuo, pare che il futuro iPhone 15 Pro Max sarà il primo dispositivo della generazione del 2023 ad avere una funzionalità super esclusiva. Alcuni dettagli sulle prime caratteristiche tecniche sono state rivelate lo scorso mese di dicembre: questo nuovo modello mostrerà uno zoom ottico di nuova generazione dotato di tecnologia periscopica. Ad ogni modo, però, l’inedita versione con display da 6,7 pollici sfoggerà una tale funzione. Gli obiettivi con a bordo la tecnologia periscopica, per coloro che non ne fossero a conoscenza, presentano una struttura piuttosto esclusiva, che si riferisce ad un prisma il cui compito è quello di rispecchiare la luce all’interno di vari obiettivi situati dentro al sensore a 90°. In questo modo, si avrà una lunghezza focale piuttosto lunga. Più ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 14 luglio 2022) Stando alle ultime supposizioni del noto analista Ming-Chi Kuo, pare che il futuro15 Pro Max sarà il primo dispositivo della generazione del 2023 ad avere una funzionalità super esclusiva. Alcuni dettagli sulle prime caratteristiche tecniche sono state rivelate lo scorso mese di dicembre: questo nuovo modello mostrerà uno zoom ottico di nuova generazione dotato di tecnologia periscopica. Ad ogni modo, però, l’versione con display da 6,7 pollici sfoggerà una tale. Gli obiettivi con a bordo la tecnologia periscopica, per coloro che non ne fossero a conoscenza, presentano una struttura piuttosto esclusiva, che si riferisce ad un prisma il cui compito è quello di rispecchiare la luce all’interno di vari obiettivi situati dentro al sensore a 90°. In questo modo, si avrà una lunghezza focale piuttosto lunga. Più ...

Pubblicità

AndreaMarcucci : Come ha detto Letta oggi e come hanno detto Franceschini e Orlando nei giorni scorsi, la decisione irresponsabile d… - borghi_claudio : Per me è una notizia sconvolgente la morte di #ShinzoAbe Più di chiunque altro aveva mostrato al mondo che i vincol… - GuidoDeMartini : ?? BASTA CON LE SANZIONI BOOMERANG PER L’ITALIA ?? Belpietro: “C’è una verità che nessuno ha il coraggio di dire: la… - VeraEsincera : RT @ComVentotene: Questo è stato Presidente del Consiglio per due volte. L'unica speranza è che torni a fare una vita da professore univers… - needsmichael : sono incazzata con questa vita perché non è possibile averne una ogni giorno ora ci dobbiamo mettere sotto a trovar… -