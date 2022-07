Napoli, vicino un colpo a centrocampo: arriva dal Cagliari (Di giovedì 14 luglio 2022) Si avvicina il primo colpo a centrocampo per il Napoli della prossima stagione, non prendendo in considerazione ovviamente il riscatto di Anguissa. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, l’emittente radiofonica ufficiale della società partenopea, Nahitan Nandez è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Quasi fatta per il centrocampista uruguaiano, ma prima bisognerà cedere Diego Demme al Valencia di Rino Gattuso, che da settimane segue il centrocampista. Nandez Cagliari ( Foto Getty Images) Nandez è pronto per il Napoli Già nella giornata di ieri, il suo agente Pablo Bentancur ai microfoni dell’emittente radiofonica uruguaiana Sport890, aveva dichiarato: “Il Napoli è il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse”. Adesso le due ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Si avvicina il primoper ildella prossima stagione, non prendendo in considerazione ovviamente il riscatto di Anguissa. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, l’emittente radiofonica ufficiale della società partenopea, Nahitan Nandez è sempre piùa vestire la maglia azzurra. Quasi fatta per il centrocampista uruguaiano, ma prima bisognerà cedere Diego Demme al Valencia di Rino Gattuso, che da settimane segue il centrocampista. Nandez( Foto Getty Images) Nandez è pronto per ilGià nella giornata di ieri, il suo agente Pablo Bentancur ai microfoni dell’emittente radiofonica uruguaiana Sport890, aveva dichiarato: “Ilè il club più avanti, quello che ha mostrato maggiore interesse”. Adesso le due ...

