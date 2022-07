Napoli | sparatoria nella notte | 18enne arriva ferito in ospedale “Era una stesa”

Pubblicità

ilmattino.it

... in arrivo nuovi record LEGGI " Stranger Things 4: dopo lain Texas Netflix aggiunge un ...racconta le storie di un gruppo di ragazzi rinchiusi nell'Istituto di Pena Minorile (IPM) di,.... Caccia al commando che ha fatto fuoco contro l'incensurato Francesco Sorrentino. Le forze ... Potrebbe essere la risposta alladi sabato sera in viale Margherita, diretta secondo ... Napoli, spari nella notte a Barra: diciottenne ferito da un colpo di pistola. «C'è stata una stesa» Si chiama Alessandro Soria il 18enne che, questa notte, si è presentato al pronto soccorso dell’Ospedale del Mare per una ferita d’arma da fuoco al piede sinistro. Ai poliziotti del locale commissaria ...Torre Annunziata. In pieno lockdown imbracciò un fucile, percorse la strada a piedi fino a casa del rivale e sparò quattro volte contro la finestra della cucina. Secondo il ...