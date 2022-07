Napoli-Anaune 10-0 Show di Kvaratskhelia assist | gol | cucchiai In rete anche Osimhen

(Di giovedì 14 luglio 2022) Piacere Kvicha. Il georgiano grande protagonista nella prima amichevole stagione del22-23.(squadra di Eccellenza) 10-0. Ovviamente è stata una sgambata contro avversari modesti, a un mese dalla prima partita vera: a Verona il 15 agosto per la prima giornata di campionato. Il georgiano è stato il mattatore nei 45 minuti che ha giocato. Si è posizionato sulla sinistra laddove negli ultimi nove anni avevamo visto sempre Insigne. E quello di Kvara è stato uno. Serpentine, dribbling, sempre finalizzati a creare superiorità numerica e a mandare i compagni in gol. Il primo tempo è finito 4-0 e lui ha firmato una doppietta, une ha servito in area una sata da urlo per Zielinski. L’altro protagonista è stato Anguissa ...

10 - 0 5' Rrahmani, 26' e 39' Kvaratskhelia, 34' Anguissa, 55' Zerbin, 68' Osimhen, 70' e 86' Politano, 72' aut. Fellin, 90+2' Ambrosino1° TEMPO (4 - 3 - 3) : Meret, Di ...DIMARO (TRENTO) - Ildi Luciano Spalletti vince per 10 - 0 contro l'Val di Non , club che milita nel campionato d'Eccellenza regionale in Trentino, in quella che ormai è un'amichevole rituale per partenopei ...Prima amichevole estiva per il Napoli che ha affrontato l'Anaune, club di Eccellenza del Trentino Alto Adige. Subito decisivo il 2001 Kvara ...Sul proprio sito ufficiale la SSC Napoli ha voluto commentare la vittoria degli azzurri nell’amichevole contro l’Anaune tenuta a Dimaro. A seguire il commento ufficiale: “Il Napoli vince la prima amic ...