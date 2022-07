Morto Eugenio Scalfari | addio all’ateo che dialogava con Dio | “Ma voi pretendete anche di sapere e di sapervi spiegare chi siete | qual è il vostro rapporto con l’Universo…”

(Di giovedì 14 luglio 2022) L’ateo checon dio. Se Voltaire o Diderot, osolo Mario Pannunzio, fossero stati catapultati sulla terra, in libreria, nei primi due decenni del duemila, avrebbero scorso il loro pupillo, dismessi i panni di direttore de LaRepubblica, intento a costruire ponti e pontificare con il pontefice. L’illuminista, la terza via giornalistica e culturale tra i due grandi dogmi ideologici del Novecento, aveva intavolato un discorso confidenziale, personale, quasi intimo con papa Francesco. Poi fa niente se dal Vaticano hanno smentito quei dialoghi, quei confronti, quegli scambi di parole tra i due. Fede e laicità si sono messesolo teoreticamente a confronto che nemmeno il compromesso storico. Il non credente, che non prende appunti e non registra ...

Una vita al massimo, una vita affamata di curiosità, una vita da giornalista. In un secoloScalfari ha cambiato la comunicazione in Italia, ha introdotto il principio per cui non è il ......di Aldo Cazzullo Il grande giornalista scomparso a 98 anniScalfari ,giovedì 14 luglio all'età di 98 anni, non ha solo fondato giornali. Ha anche diretto per cinque mesi una casa da gioco nell'Italia del dopoguerra, a Chianciano, seguendo le ...È morto Eugenio Scalfari. Il fondatore di Repubblica aveva 98 anni. Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari è stato il primo direttore-manager dell’editoria italiana, padre di due ...Il padre de L’Espresso e di Repubblica aveva 98 anni. Negli ultimi anni si è dedicato soprattutto alla scrittura.