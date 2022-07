Mattarella respinge le dimissioni di Draghi e lo rinvia alle Camere (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - "Ci sono sempre i tempi supplementari". A fischiare i trenta minuti extra e a far baluginare la possibilità che il governo non avesse terminato la sua corsa ci aveva pensato oggi un arbitro che è anche un po' giocatore, il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. Mentre ancora il Senato doveva cominciare il voto di fiducia sul dl aiuti, l'esponente della Lega aveva parlato con Matteo Salvini e ai giornalisti aveva lasciato intendere che no, tutto non era già perduto. Poi il voto, con la conferma della linea del M5s. A quel punto Mario Draghi è salito al Quirinale per un colloquio con Sergio Mattarella. Un'ora scarsa di faccia a faccia, durante la quale ai timori del premier di finire logorato, il Capo dello Stato avrebbe mostrato comprensione per la fatica del premier alle prese con una maggioranza complicata, ma avrebbe ... Leggi su agi (Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - "Ci sono sempre i tempi supplementari". A fischiare i trenta minuti extra e a far baluginare la possibilità che il governo non avesse terminato la sua corsa ci aveva pensato oggi un arbitro che è anche un po' giocatore, il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti. Mentre ancora il Senato doveva cominciare il voto di fiducia sul dl aiuti, l'esponente della Lega aveva parlato con Matteo Salvini e ai giornalisti aveva lasciato intendere che no, tutto non era già perduto. Poi il voto, con la conferma della linea del M5s. A quel punto Marioè salito al Quirinale per un colloquio con Sergio. Un'ora scarsa di faccia a faccia, durante la quale ai timori del premier di finire logorato, il Capo dello Stato avrebbe mostrato comprensione per la fatica del premierprese con una maggioranza complicata, ma avrebbe ...

Pubblicità

TgLa7 : ????#Governo: #Mattarella respinge dimissioni di #Draghi ???? - Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella respinge dimissioni Draghi. #ANSA #MarioDraghi - repubblica : Mattarella respinge le dimissioni di Draghi. Rinvio alle Camere - RaffaellaP6 : RT @johnnyargo1: #Mattarella respinge le dimissioni non irrevocabili di #Draghi. La sceneggiata continua. Finché la gente non s’incazza. E… - alexanliberoit : RT @Unione3Stelle: #DraghiVattene I poltronari dopo 4 anni e 6 mesi raggiungono il vitalizio, il 24 settembre?? ORA VEDIAMO CHI E COME VOTA… -