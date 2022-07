L’incendio all’ospedale ‘Maresca’ causato da un cortocircuito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Sono stati interdetti in attesa dei necessari lavori di riqualificazione i locali al piano terra dell’ospedale Maresca di Torre del Greco (Napoli) interessati nel tardo pomeriggio di ieri da un incendio. Le fiamme, stando a quanto appurato dai vigili del fuoco, si sarebbero sviluppate all’interno di una stanza posta a ridosso delle aree adibite allo smistamento dei pasti per degenti e personale a causa di un. Il pronto intervento ha permesso di limitare i danni al locale dove si è propagato il rogo, che ha lievemente danneggiato le pareti di altre stanze attigue, mentre il fuoco sprigionatosi dalle finestre ha raggiunto anche i piani superiori, senza però creare particolari problemi agli ammalati. Nei prossimi giorni saranno organizzati i lavori per riadattare i locali danneggiati. L'articolo ...