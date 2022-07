Governo: Marcucci, 'cosa aspetta delegazione M5S a dimettersi?' (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bisogna riconoscere al ministro Di Maio di aver previsto e di averci messo in allarme con congruo anticipo sui reali obiettivi perseguiti da Conte e dal M5S. Creare questa situazione è veramente un' operazione scellerata. Non si può neanche sperare in un loro ripensamento, ascoltando le parole della capogruppo Castellone, la critica al Governo Draghi è stata radicale. Una pagina davvero incredibile: che cosa aspetta la delegazione 5 stelle al Governo a dimettersi?”. Così il senatore Pd Andrea Marcucci a Riformista Tv. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Bisogna riconoscere al ministro Di Maio di aver previsto e di averci messo in allarme con congruo anticipo sui reali obiettivi perseguiti da Conte e dal M5S. Creare questa situazione è veramente un' operazione scellerata. Non si può neanche sperare in un loro ripensamento, ascoltando le parole della capogruppo Castellone, la critica alDraghi è stata radicale. Una pagina davvero incredibile: chela5 stelle al?”. Così il senatore Pd Andreaa Riformista Tv.

Ultron65 : RT @tempoweb: #Pd-#M5S, fine dell’alleanza per colpa della #crisidigoverno L’affondo di Andrea #Marcucci: “Irresponsabili” #governo #14lugl… - ArcangeloTito : @alessand_mella Marcucci ha dichiarato che la caduta del governo Draghi renderebbe impossibile una futura alleanza PD/5S. Tu ci credi? - tempoweb : #Pd-#M5S, fine dell’alleanza per colpa della #crisidigoverno L’affondo di Andrea #Marcucci: “Irresponsabili”… - RikiStar8485 : @giodiamanti Tutti. Pochi mesi di differenza non cambiano molto la situazione. Ha ragione Marcucci. E ha ragione an… - Utilio7 : @Nonha_stata aspetta che leggo la TL di #marcucci e te ne prendo un paio - Il governo va avanti finchè ci sono le c… -