**Governo: Iv, 'no fiducia? incredibile D'Incà convochi capigruppo a insaputa premier'** (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Trovo veramente incredibile che il Ministro dei rapporti con il Parlamento del M5S, all'insaputa del Presidente del Consiglio Draghi, convochi i capigruppo di maggioranza al Senato, per chiedere se sono d'accordo a votare il dl Aiuti senza mettere la fiducia, esaminando i singoli emendamenti e mettendo a rischio più di 24 mld di aiuti agli italiani". Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. "Tutto questo solo per evitare che il suo partito diserti il voto di fiducia con le conseguenze naturali che questo gesto comporterà: la crisi di governo. Mai prendersi le proprie responsabilità, anche quando vogliono far dimenticare più di quattro anni al governo con gli ultimi scampoli di legislatura all'opposizione, senza mollare le ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Roma, 14 lug. (Adnkronos) - "Trovo veramenteche il Ministro dei rapporti con il Parlamento del M5S, all'del Presidente del Consiglio Draghi,di maggioranza al Senato, per chiedere se sono d'accordo a votare il dl Aiuti senza mettere la, esaminando i singoli emendamenti e mettendo a rischio più di 24 mld di aiuti agli italiani". Lo dichiara il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone. "Tutto questo solo per evitare che il suo partito diserti il voto dicon le conseguenze naturali che questo gesto comporterà: la crisi di governo. Mai prendersi le proprie responsabilità, anche quando vogliono far dimenticare più di quattro anni al governo con gli ultimi scampoli di legislatura all'opposizione, senza mollare le ...

LFerraraM5S : Domani il M5S non parteciperà al voto al Senato e non voterà la fiducia al Governo Draghi. Una decisione che il M5S… - lorepregliasco : Il consiglio nazionale del M5S ha deciso di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla fiducia posta… - Agenzia_Ansa : Il M5s va verso la decisione di non votare, con uscita dall'Aula, domani al Senato sulla questione di fiducia posta… - ilgiornale : Se formalmente ancora la #crisidigoverno non c'è, di fatto è già in atto, e assumerà la sua forma ufficiale subito… - porfidax : @dottcorbelli @elevisconti @La_manina__ tipo anche votare no alla fiducia. in spagna sono andati avanti mesi senza governo. -