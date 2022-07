Gazzetta – Roma-Sunderland 2-0 | in gol Felix e Zaniolo | la cronaca

(Di giovedì 14 luglio 2022) 2022-07-13 14:27:05 Fa notizia quanto riportato poco fa dalla GdS: I giallorossi vincono 2-0: dopo un primo tempo blando nella ripresa le accelerazioni decisive. Il tecnico portoghese contento: il 3-4-2-1 funziona, la squadra non sembra fisicamente imballata Il sorriso di Josè Mourinho, quandosi è divorato il gol dell’1-0 o quando Smalling prima epoi hanno colpito il palo, è lo stesso che si vedeva spesso, lo scorso anno, durante la stagione: ladeve essere più cinica e, magari, anche più fortunata. Perché non sempre le occasioni ricapitano e non sempre le partite sono amichevoli come quella contro il. Nel primo vero giorno di ritiro in Algarve, ad Albufeira, in ogni caso la squadra di Mourinho batte 2-0 la formazione inglese, anche più avanti nella preparazione, e lo fa grazie alle ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - Andresh88juve : ?? Un goal e un palo: ora Zaniolo prova a riprendersi la Roma. [Gazzetta dello Sport] - MarcoYera : Dybala (e agente) avevano chiesto 10M a stagione per rinnovare con la Juve: mandati a stendere. L’Inter arrivava a… - LazioMovimento : CASSINO (FR), BANCHETTO INFORMATIVO DE LA RETE DEI PATRIOTI. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - La Roma segue Pasalic, nell'affare con l'Atalanta potrebbe rientrare El Shaarawy -

La Gazzetta dello Sport

Ma dentro la Lega affiorano posizioni più prudenti: il governatore del Veneto Zaia e quello della Lombardia Attilio Fontana - arrivati aper incontrare proprio Draghi e parlare delle olimpiadi ......e Milan per Dybala, che intanto si allena da solo, in casa sua a Torino, per farsi trovare pronto alla prima chiamata. La Joya , scrive ancora Ladello Sport, da martedì 12 luglio ha ... Brilla Zalewski, anche Felix in rete: Sunderland k.o., a Mou questa Roma piace Giovedì il voto di fiducia sul Dl Aiuti: i 5 Stelle non parteciperanno. Le telefonate e i faccia a faccia tra Conte e il premier non sono bastati ...Lo sloveno è stato spodestato dal danese Jonas Vingegaard in testa alla classifica generale. La Roma si avvicina a Paulo Dybala. Secondo le indiscrezioni riportate da TycSports, il club giallorosso ha ...