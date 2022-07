ESCLUSIVA – Lacroix contatti col Napoli nella notte | scende il prezzo

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 14 luglio 2022) Maxencedel Wolfsburg è un obiettivo di calciomercato delper sostituire Kalidou Koulibaly. Il giocatore francese di 22 anni è stato individuato come uno di quei calciatori perfetti per prendere il posto del senegalese volato al Chelsea.ha un contratto con il Wolfsburg fino al 2025 quindi se De Laurentiis lo vuole acquistare dovrà fare un’ottima offerta al club tedesco. Ci sono altri nomi sul taccuino di Giuntoli, ma al momento il francese ha grande gradimento così come Kim Min-jae del Fenerbahce, nome che va sempre tenuto d’occhio perché piace moltissimo al direttore sportivo del: le cifre Secondo quanto appreso dalla nostra redazione durante laci sono stati i primitra l’entourage del ...