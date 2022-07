Dybala, tentato dal Napoli (Di giovedì 14 luglio 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 14/07/2022 alle 20:40 est I partenopeo offrono contratto fino al 2027 e fino a sei ‘chili’ di stipendio alla ‘Joya’ Il club azzurro è un appuntamento fisso della Champions League, uno status che lo pone davanti alla Roma il futuro di paolo dibala sta cuocendo a fuoco basso. Ricapitoliamo. L’argentino è libero dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus e, quando il suo trasferimento all’Inter sembrava sulla buona strada, la comparsa di Romelu Lukaku ha modificato le priorità al Giuseppe Meazza. Oggi il loro arrivo a Milano sembra più che improbabile, perché dovrebbero partire prima edin dzeko o Joaquin Correa. In questa situazione, e data la preferenza del ‘Gioiello’ a rimanere nel ‘calcio’, il Napoli ha guadagnato forza come possibile nuova ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 14 luglio 2022) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 14/07/2022 alle 20:40 est I partenopeo offrono contratto fino al 2027 e fino a sei ‘chili’ di stipendio alla ‘Joya’ Il club azzurro è un appuntamento fisso della Champions League, uno status che lo pone davanti alla Roma il futuro di paolo dibala sta cuocendo a fuoco basso. Ricapitoliamo. L’argentino è libero dopo il mancato rinnovo del contratto con la Juventus e, quando il suo trasferimento all’Inter sembrava sulla buona strada, la comparsa di Romelu Lukaku ha modificato le priorità al Giuseppe Meazza. Oggi il loro arrivo a Milano sembra più che improbabile, perché dovrebbero partire prima edin dzeko o Joaquin Correa. In questa situazione, e data la preferenza del ‘Gioiello’ a rimanere nel ‘calcio’, ilha guadagnato forza come possibile nuova ...

