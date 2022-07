Draghi si dimette | venuto meno il patto di fiducia alla base del governo

(Di giovedì 14 luglio 2022) Dopo un’ora di colloquio con il presidente Sergio Mattarella il premier Marioha riunito i ministri in un consiglio dei ministri straordinario alle 18,15 e lì ha annunciato l’intenzione dirsi. “E’– ha detto – ildidell’esecutivo”.si appresta dunque a tornare al Quirinale per rassegnare le dimissioni. “Voglio annunciarvi – ha annunciato in un messaggio che ha lettosua squadra di– che questa sera rassegnerò le mie dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica. Le votazioni di oggi in Parlamento sono un fatto molto significativo dal punto di vista politico”. “La maggioranza di unità nazionale che ha sostenuto questo ...

È lo strumento usato daper ottenere l'approvazione del cosiddetto decreto Aiuti e su cui i ... Crisi al buio Si parla di crisi al buio quanto il presidente del Consiglio si...Terminato l'incontro- Mattarella. Cdm alle 18,15Il Senato ha confermato la fiducia posta dal governo sul dl aiuti con 172 sì, 39 no e nessun astenuto. I senatori M5s non hanno partecipato al voto – come annunciato ieri in tarda serata dal leader Gi ...Il Presidente del Consiglio fa un passo indietro dopo il non voto di fiducia di M5s. L'annuncio durante il Cdm ...