Draghi non si è dimesso: riflessione dopo l'incontro con Mattarella. M5S nel caos. Letta: "Il governo deve andare avanti" (Di giovedì 14 luglio 2022) Il premier Mario Draghi, secondo quanto si apprende dopo l'incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella non si è dimesso ma sta riflettendo. Intanto è in corso la riunione del Consiglio dei ministri. Intanto il Movimento 5 Stelle è nel caos. E Conte si trova al centro degli attacchi di tutte le forze politiche, che lo accusano di voler far precipitare l'Italia nel baratro, perchè ha tirato la corda con Draghi, ma poi non è riuscito a tenere a freno i più frenetici dei grillini. L'articolo proviene da Firenze Post.

