Draghi, dimissioni ufficiali: ecco il comunicato integrale - Politica - quotidiano.net (Di giovedì 14 luglio 2022) Mario Draghi Roma, 14 luglio 2022 - Mario Draghi rassegna le dimissioni . Dopo il voto di fiducia del pomeriggio al Senato con l'assenza del M5s e un successivo colloquio di quasi un'ora con il ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) MarioRoma, 14 luglio 2022 - Mariorassegna le. Dopo il voto di fiducia del pomeriggio al Senato con l'assenza del M5s e un successivo colloquio di quasi un'ora con il ...

Pubblicità

Giorgiolaporta : Non esiste 'esco dall'aula ma poi rientro', 'galleggio ma non affondo' etc. Se domani in #Senato il #Governo non ot… - repubblica : Cdm, #Draghi annuncia: 'Stasera rassegnerò le dimissioni. Maggioranza di unità nazionale non c'è più'… - you_trend : ?? #BREAKING #Draghi rassegnerà le dimissioni questa sera - 4n4lisis : Draghi: «Questa sera rassegnerò le dimissioni nelle mani di Mattarella». Mercoledì il premier in Parlamento per com… - FratellidItalia : RT @isabellarauti: La tradizionale Festa dei Patriota a #PalombaraSabina coincide con #dimissioni di #Draghi Profetico il titolo della mani… -