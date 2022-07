Diretta "Colpa di Di Maio". Crisi di governo, Conte delira davanti ai suoi (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo di Mario Draghi sembra al capolinea. La decisione di Giuseppe Conte e M5s si uscire dall'aula e non votare la fiducia al Senato sul dl Aiuti non sembra lasciare altre possibilità: il premier è stato chiaro, in questo caso per lui restano solo le dimissioni. Dunque oggi, giovedì 14 luglio, salirà al Quirinale da Sergio Mattarella formalizzando la richiesta di non essere rinviato alle Camera. Richiesta che Mattarella sarebbe intenzionato a rifiutare. Una Crisi, di fatto aperta, che ha ancora molti finali possibili. Tra questi: verifica di maggioranza in aula e governo che tiene; Crisi subito, aperta senza il passaggio dall'aula, con il sì alle dimissioni del premier; dunque sullo sfondo la possibilità di consultazioni e nuovo governo o voto subito. Segui la ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildi Mario Draghi sembra al capolinea. La decisione di Giuseppee M5s si uscire dall'aula e non votare la fiducia al Senato sul dl Aiuti non sembra lasciare altre possibilità: il premier è stato chiaro, in questo caso per lui restano solo le dimissioni. Dunque oggi, giovedì 14 luglio, salirà al Quirinale da Sergio Mattarella formalizzando la richiesta di non essere rinviato alle Camera. Richiesta che Mattarella sarebbe intenzionato a rifiutare. Una, di fatto aperta, che ha ancora molti finali possibili. Tra questi: verifica di maggioranza in aula eche tiene;subito, aperta senza il passaggio dall'aula, con il sì alle dimissioni del premier; dunque sullo sfondo la possibilità di consultazioni e nuovoo voto subito. Segui la ...

