Crisi governo, D'Incà tenta una via d'uscita ma Draghi lo blocca. 'Percorribile solo voto di fiducia' (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre è in corso al Senato la discussione generale sul dl Aiuti, il ministro dei Rapporti con il Parlamento, il pentastellato Federico D'Incà , tenta una via d'uscita per salvare il suo partito ed ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 14 luglio 2022) Mentre è in corso al Senato la discussione generale sul dl Aiuti, il ministro dei Rapporti con il Parlamento, il pentastellato Federico D'una via d'per salvare il suo partito ed ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - EnricoLetta : Con l’apertura del dialogo sociale da ieri si possono davvero concretizzare quegli obiettivi di lotta alla… - lucia25968868 : RT @Mysterytrains: Viaggio a Mosca di Di Battista, crisi di governo voluta dal 5 stelle. Se non ci vediamo un nesso allora chiunque qui pot… - PaoloCaminiti1 : Crisi di governo, Mario Draghi boccia la mediazione del ministro D'Incà: avanti con la fiducia -