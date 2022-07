(Di giovedì 14 luglio 2022) Si amplia la casistica di broker diinsolventi. Dopo Voyager () e Vauld (prelievi sospesi) anche, considerato il più grande conto di deposito dial mondo, ha portato i libri in tribunale

Pubblicità

sole24ore : Criptovalute, Celsius dichiara bancarotta. A rischio i depositi di 2 milioni di clienti, italiani compresi… - sole24ore : Nuovo contagio nel mondo delle #criptovalute. Anche #Celsius, infatti, ha portato i libri in tribunale, aggiungendo… - avvocatorinaldi : #Criptovalute, dopo #Voyager e #Vault, #Celsius dichiara bancarotta. A rischio i depositi di 2 milioni di clienti,… - 0Cicerone : RT @MilanoFinanza: Ennesima bancarotta nel mondo delle crypto. Ieri è toccato a Celsius, una vera e propria banca del settore. Un fallime… - andb92 : Cadono come foglie. Si gode discretamente… tutti a lavorare che la sagra è finita… -

Un'altra azienda finanziaria che opera nel settore delleha dichiarato bancarotta : si tratta diNetwork , che navigava in cattive acque già da un po' - l'annuncio effettivamente arriva a poco più di un mese esatto dal blocco dei ......di fallimento diinfluisce sullo spazio crittografico La dichiarazione di oggi segue la controversa decisione del mese scorso di, un importante prestatore di, di ...Il momento difficile per il mercato delle criptovalute costringe la piu grande piattaforma di scambio per Nft a licenziare il 20% della sua forza lavoro ...Il prestatore di criptovalute Celsius Network ha presentato istanza di fallimento. E questo un mese dopo avere sospeso i prelievi e i conti ...