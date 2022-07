Conte prova a supplicare Draghi, ma è arrivata la parola fine sul governo (Di giovedì 14 luglio 2022) Il governo di Mario Draghi è arrivato ai titoli di coda. La mossa annunciata dal Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti ha scombussolato il futuro dell'esecutivo, con Giuseppe Conte che ha ricevuto un messaggio chiaro dal presidente del Consiglio: “Caro Conte sul merito dei nove punti che mi hai presentato sono sicuro che riusciamo a trovare un accordo soddisfacente per tutti, ci vorrà qualche tempo ma ci arriveremo. Però se non votate la fiducia io mi devo fermare, non posso far finta di niente”. Il leader grillino ha cercato di far capire al proprio interlocutore - riferisce Repubblica - che il governo può andare avanti e che la maggioranza c'è ancora, ma Draghi “non è avvezzo ai bizantinismi di palazzo, anzi li aborre. Il premier ha ... Leggi su iltempo (Di giovedì 14 luglio 2022) Ildi Marioè arrivato ai titoli di coda. La mossa annunciata dal Movimento 5 Stelle di non partecipare al voto di fiducia al Senato sul dl Aiuti ha scombussolato il futuro dell'esecutivo, con Giuseppeche ha ricevuto un messaggio chiaro dal presidente del Consiglio: “Carosul merito dei nove punti che mi hai presentato sono sicuro che riusciamo a trovare un accordo soddisfacente per tutti, ci vorrà qualche tempo ma ci arriveremo. Però se non votate la fiducia io mi devo fermare, non posso far finta di niente”. Il leader grillino ha cercato di far capire al proprio interlocutore - riferisce Repubblica - che ilpuò andare avanti e che la maggioranza c'è ancora, ma“non è avvezzo ai bizantinismi di palazzo, anzi li aborre. Il premier ha ...

