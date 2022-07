Chi si rivede | Robin Gosens | l’ex atalantino fa la spesa a Curno

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 14 luglio 2022). È proprio il caso di dirlo: chi si! Sono passati ormai 6 mesi dal suo trasferimento dall’Atalanta all’Inter, manon dimentica Bergamo. E quando può (o quando deve) ci torna. Vuoi per esigenze, vuoi per piacere. Probabilmente la visita di mercoledì rientra nel primo caso: l’esterno tedesco nella tarda mattinata è stato beccato a, in un parcheggio su via Bergamo, all’incrocio con via Manzù.numero 8 della Dea si è fermato a scambiare due battute e scattare alcune fotografie, appena uscito da un negozio in cui aveva acquistato elementi di arredo per la casa. In maglietta bianca e bermuda, con il fido cane Malou al guinzaglio,ha scambiato parole e sorrisi con i pochi presenti che hanno avuto la fortuna di incrociarlo. E a chi ...