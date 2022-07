Berlusconi,FI attende decisioni Draghi, urne non preoccupano (Di giovedì 14 luglio 2022) "I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s. FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) "I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s. FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la ...

Pubblicità

TgLa7 : #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche… - alinatede : RT @TgLa7: #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche senza il M5s… - Freak_Nick_ : RT @ultimora_pol: #Italia Silvio #Berlusconi: 'Forza Italia attende le decisioni di Draghi, le urne non ci spaventano.' @ultimora_pol - liviofiorillo : RT @TgLa7: #crisigoverno, #Berlusconi: FI attende decisioni #Draghi, urne non preoccupano Il governo potrebbe proseguire anche senza il M5s… - ultimora_pol : #Italia Silvio #Berlusconi: 'Forza Italia attende le decisioni di Draghi, le urne non ci spaventano.' @ultimora_pol -